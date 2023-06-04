Небезпека на Одещині: вогнеборці закликають бути обачними

Ліквідація пожежі. Фото: ГУ ДСНС України

В Одесі та області протягом двох наступних днів можлива висока пожежна небезпека. Громадян закликають бути уважними та пильними поблизу лісових масивів.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"Протягом 5-6 червня по місту Одесі та області переважатиме надзвичайна (V класу), місцями висока (ІV класу) пожежна небезпека. Шановні громадяни, закликаємо вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів і на відкритих територіях. Пам’ятайте, що масштабні загоряння можуть мати негативні наслідки як для навколишнього середовища, так і для людей", — наголосили рятувальники.

В ДСНС зазначають, у разі виникнення пожежі негайно телефонувати до Служби порятунку "101".

Зазначимо, у селищі міського типу Татарбунари в Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася пожежа в ліцеї. Прибувши на місце події, рятувальники швидко встановили, що горить дах одного з корпусів.

Нагадаємо, рятувальники Одещини закликають громадян берегти природу від вогню. Пожежі в природних екосистемах та сухої рослинності завдають значного збитку навколишньому середовищу, а іноді й призводять до людських жертв.

Попри неодноразові застереження рятувальників щодо небезпеки спалювання сміття та залишків сухої рослинності, несвідомі громадяни продовжують нехтувати заходами безпеки, що призводить до виникнення пожеж.