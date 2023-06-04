Опасность на Одесщине: пожарные призывают быть осмотрительными

Устранение пожара. Фото: ГУ ГСЧС Украины

В Одессе и области в течение двух последующих дней возможна высокая пожарная опасность. Граждан призывают быть внимательными вблизи лесных массивов.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"В течение 5-6 июня по городу Одессе и области будет преобладать чрезвычайная (V класса), местами высокая (IV класса) пожарная опасность. Уважаемые граждане, призываем вас строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Помните, что масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей", — подчеркнули спасатели.

В ГСЧС отмечают, что в случае возникновения пожара немедленно звонить в Службу спасения "101".

Отметим, в поселке городского типа Татарбунары в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел пожар в лицее. Прибывшие на место происшествия спасатели быстро установили, что горит крыша одного из корпусов.

Напомним, спасатели Одесской области призывают граждан беречь природу от огня. Пожары в природных экосистемах и сухой растительности наносят значительный ущерб окружающей среде, а иногда и приводят к человеческим жертвам.

Несмотря на неоднократные предупреждения спасателей об опасности сжигания мусора и остатков сухой растительности, бессознательные граждане продолжают пренебрегать мерами безопасности, что приводит к возникновению пожаров.