В Одеській області горів ліцей: наслідки пожежі

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС в Одеській області

У селищі міського типу Татарбунари, Білгород-Дністровського району, Одеської області, сталася пожежа в ліцеї. Прибувши на місце події, рятувальники швидко встановили, що горить дах одного з корпусів.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Вогонь був локалізований о 00:06, а о 01:30 пожежу повністю ліквідували. Загальна площа, що постраждала від вогню, становить близько 500 м². Наразі тривають розслідування, щоб встановити причину пожежі та оцінити збитки, але на щастя, загиблих та постраждалих не було.

У боротьбі з вогнем брали участь п'ять одиниць техніки та двадцять рятувальників від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Додаткову допомогу надавали пожежні команди з місцевих сіл.

Загорівся дах ліцею. Фото: ДСНС в Одеській області

Зокрема, допомогу у вигляді техніки та особового складу надали з сіл Дельжилєр, Струмок, Трапівка та з села Лиман.

Нагадаємо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.

Також ми писали, що нещодавно служба порятунку отримала повідомлення про пожежу в Суворовському районі Одеси на вулиці площа Мічуріна. Рятувальники оперативно прибули на місце події.