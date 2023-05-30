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В Одесской области горел лицей: последствия пожара

30 мая 2023 10:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области горел лицей: последствия пожара
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В поселке городского типа Татарбунары в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел пожар в лицее. Прибывшие на место происшествия спасатели быстро установили, что горит крыша одного из корпусов.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Огонь был локализован в 00:06, а в 01:30 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь, пострадавшая от огня, составляет около 500 м2. Продолжаются расследования, чтобы установить причину пожара и оценить ущерб. К счастью, погибших и пострадавших не было.

В борьбе с огнем участвовали пять единиц техники и двадцать спасателей от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Дополнительную помощь оказывали пожарные команды из местных сел.

Загорелась крыша лицея. Фото: ГСЧС в Одесской области

В частности, помощь в виде техники и личного состава оказали из сел Дельжилер, Струмок, Траповка и села Лиман.

Напомним, с начала текущего года на территории Одесской области произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.

Также мы писали, что недавно спасительная служба получила сообщение о пожаре в Суворовском районе Одессы на улице площадь Мичурина. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

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