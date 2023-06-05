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Ситуация с укрытиями в Одессе: Труханов выступил с обращением

5 июня 2023 22:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мэр Одессы Труханов заявил, что за укрытиями в городе закреплено ответственное лицо
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Геннадbй Труханов\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что за всеми хранилищами, которые находятся в собственности города, закреплено ответственное лицо.

Об этом городской голова заявил в обращении к жителям города.

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Подробности

Известно, что большинство хранилищ в Одессе находятся в государственной и частной собственности. Поэтому Труханов обратился к руководителям предприятий, учреждений, организаций не коммунальной формы собственности, а также к председателям ОСМД с просьбой назначить ответственное лицо за доступ к защитному сооружению.

"Проведите собрание и определите человека, ответственного за доступ к укрытию. Открытие и закрытие хранилища — это не волонтерство, а обязанность. А также вопрос персональной ответственности, о чем есть соответствующее решение областной и городской комиссий по ТЕБ и ЧС. На основании протоколов заседания комиссий начата проверка укрытий всех форм собственности", — отметил мэр.

Также городской голова напомнил, что список всех таких защитных сооружений можно найти на сайте города. И добавил, что если во время воздушной тревоги укрытие оказалось закрыто, горожане должны немедленно звонить по телефону на горячую линию. Телефоны для связи: (048) 748 15 09 и +380 (93) 335 30 59.

Напомним, ранее мы писали, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июня в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Добавим, что в Одесской области существует пожарная опасность. Граждан призывают быть внимательными и внимательными вблизи лесных массивов.

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