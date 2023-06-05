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В Одесі затримали членів злочинного угрупування

5 червня 2023 19:00
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Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі затримали членів злочинного угрупування
Затримання зловмисника. Фото: ГУНП в Одеській області
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Поліція затримала учасників угруповання, які залякуванням і погрозами заволоділи родинним бізнесом. Організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області

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Організував діяльність угруповання довірена особа так званого "злодія в законі" на прізвисько "Лавасогли-Батумський". Аби заволодіти бізнесом громадян, він залучив кілька іноземців. Упродовж певного часу фігуранти "навідувалися" до кожного члена родини з погрозами та вимаганням різних сум за "спокій". Надалі перейшли до більш радикальних дій: відібрали автомобіль одного з потерпілих. Коли й це не подіяло, погрожуючи зброєю, побили та забрали 4000 доларів США "відступних".

Під тиском потерпілі ввели до бізнесу підконтрольну криміналітету особу, а згодом втратили над ним контроль.

Викриття і затримання членів угруповування

В ході слідчо-розшукових заходів оперативникам вдалося встановити не лише учасників угруповання, але і замовників. Відтак правоохоронці провели заходи для затримання фігурантів.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох учасників угруповання. Їм та організатору, залежно від участі у злочинній діяльності, повідомлено підозру за ч. 1 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Затриманим особам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі проводиться ряд процесуальних заходів та експертних досліджень, за результатами яких буде надана додаткова кваліфікація діям підозрюваних та інших осіб, залучених у протиправній діяльності.

Нагадаємо, під час хмільного застілля 39-річний одесит завдавав товаришу численні удари металевою трубою по голові, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до його смерті. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

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