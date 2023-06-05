В Одессе задержаны члены преступной группировки

Задержание злоумышленника. Фото: ГУНП в Одесской области

Полиция задержала участников группировки, которые запугиванием и угрозами завладели семейным бизнесом. Организатору и двум его сообщникам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области

Читайте также:

Запугивание родственников

Организовал деятельность группировки доверенное лицо так называемого "вора в законе" по прозвищу "Лавасоглы-Батумский". Чтобы завладеть бизнесом граждан, он привлек несколько иностранцев. В течение определенного времени фигуранты "посещали" каждого члена семьи с угрозами и требованием различных сумм за "спокойствие". В дальнейшем перешли к более радикальным действиям: отобрали автомобиль одного из потерпевших. Когда и это не помогло, ужесточили свои действия: угрожая оружием, избили и забрали 4000 долларов США "отступных".

Под давлением потерпевшие ввели в бизнес подконтрольного криминалитету человека, а впоследствии потеряли над ним контроль.

Разоблачение и задержание членов группировки

В ходе следственно-розыскных мероприятий оперативникам удалось установить не только участников группировки, но и заказчиков. Следовательно, правоохранители провели меры по задержанию фигурантов.

В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержаны два участника группировки. Им и организатору, в зависимости от участия в преступной деятельности, сообщено подозрение по ч. 1 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным лицам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Проводится ряд процессуальных мероприятий и экспертных исследований, по результатам которых будет предоставлена дополнительная квалификация действиям подозреваемых и других лиц, привлеченных в противоправной деятельности.

Напомним, во время хмельного застолья 39-летний одессит наносил товарищу многочисленные удары металлической трубой по голове, причинив тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть. За совершенное фигуранту грозит до десяти лет заключения.