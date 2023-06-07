В Одесской области проверили все укрытия и сказали, в каком состоянии они находятся

Полиция проверяет укрытие в Одесской области. Фото: Одесская ОГА

В Одесской области провели масштабную проверку укрытий. Многие оказались закрыты, некоторые — непригодны для использования.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Результаты проверки укрытий

Известно, что всего в области проверили 1993 укрытия. Из них 122 оказались закрытыми и 523 — непригодны к использованию.

"По результатам обследований закрытыми оказались 122 и не пригодны к использованию 523 укрытия. При повторных выходах ситуация изменилась по 66 адресам", — говорится в сообщении.

Также в администрации напомнили, где можно ознакомиться с картой укрытий в регионе.

Карта укрытий в Одесской области. Фото: скриншот

В общем, проверять укрытие в Одесской области начали 2 июня. Поводом для этого стала трагедия с Киевским укрытием возле которого погибли люди. По данным ОВА, для соответствующей проверки сформировали 76 групп, в которые вошли 249 человек.

Полиция проверяет укрытие в Одесской области. Фото: Одесская ОГА

Полиция проверяет укрытие в Одесской области. Фото: Одесская ОГА

Полиция проверяет укрытие в Одесской области. Фото: Одесская ОГА

Полиция проверяет укрытие в Одесской области. Фото: Одесская ОГА 1/4 _ 4

Напомним, ранее мэр города Одессы Геннадий Труханов выступал с обращением и рассказывал о ситуации с укрытиями в городе. Он заявил, что за всеми укрытиями, которые находятся в собственности города, закреплено ответственное лицо.