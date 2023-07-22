На Одещині п'яний молодик вкрав автомобіль

Автомобіль, який вкрав підозрюваний. Фото: Нацполіція

В Одеській області, у місті Кодима, 19-річний хлопець напідпитку намагався вкрасти чужий автомобіль. Молодик без водійського посвідчення катався на ньому, поки не закінчилося пальне.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За даними правоохоронців, 22-річний житель Кодими звернувся до поліції із повідомленням, що невідома особа заволоділа його автомобілем "ВАЗ-2101", який він необачно залишив на ніч у дворі із привідчиненим вікном та ключем у замку запалення.

"19-річний житель сусідньої області приїхав у гості до приятеля, з яким вживав алкогольні напої і посварився. Подавшись блукати населеним пунктом, близько 12-ї години ночі молодик побачив у дворі багатоквартирного будинку автомобіль, до якого був доступ, і вирішив покататися на ньому", — йдеться у повідомленні.

Що показала перевірка

В організмі правопорушника було 2,44 проміле алкоголю. При нормі 0,3 проміле.

Яке покарання загрожує

Наразі молодика затримали. Йому повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно, оскільки він вже був судимий за крадіжку. Цей злочин передбачає позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна. Слідство триває.

Також йому загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу до 17 тис. гривень за керування авто у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка можуть позбавити права керування транспортними засобами на строк один рік.

Нагадаємо, на Одещині поліція виявила та затримала підприємця, який неодноразово порушував правила торгівлі цигарками. Зафіксовані випадки незаконного обігу тютюнових виробів без марок акцизного податку призвели до складання адміністративних матеріалів проти правопорушника.