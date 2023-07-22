В Одесской области пьяный парень угнал автомобиль

Автомобиль, который украл подозреваемый. Фото: Нацполиция

В Одесской области, в городе Кодыма, 19-летний подвыпивший парень пытался украсть чужой автомобиль. Молодой человек без водительского удостоверения катался на нем, пока не закончилось горючее.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По данным правоохранителей, 22-летний житель Кодымы обратился в полицию с сообщением, что неизвестный завладел его автомобилем "ВАЗ-2101", который он опрометчиво оставил на ночь во дворе с приоткрытым окном и ключом в замке зажигания.

"19-летний житель соседней области приехал в гости к приятелю, с которым употреблял алкогольные напитки и поссорился. Подавшись бродить по населенному пункту, около 12 часов ночи парень увидел во дворе многоквартирного дома автомобиль, к которому был доступ, и решил прокатиться на нем", — говорится в сообщении.

Что показала проверка

В организме правонарушителя было 2,44 промилле алкоголя. При норме 0,3 промилле.

Какое наказание грозит

Молодого человека задержали. Ему сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, совершенном повторно, поскольку он уже был судим за кражу. Это преступление предусматривает лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Также ему грозит административное наказание в виде штрафа до 17 тыс. гривен за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину могут лишить права управления транспортными средствами сроком на один год.

Напомним, в Одесской области полиция обнаружила и задержала предпринимателя, который неоднократно нарушал правила торговли сигаретами. Зафиксированные случаи незаконного обращения табачных изделий без марок акцизного налога привели к составлению административных материалов против правонарушителя.