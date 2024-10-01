Моторошне ДТП на Одещині — за кермом був поліцейський

На Одещині п'яний поліцейський за кермом врізався у фуру — подробиці
Правоохоронець керував автівкою напідпитку і став винуватцем ДТП. Внаслідок аварії одному з потерпілих ампутували ноги. Тепер вже колишнього поліцейського судитимуть.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Деталі аварії
ДТП трапилася поблизу села Єреміївка в Одеській області. В автомобілі, яким кермував поліцейський, їхало троє пасажирів. На швидкості близько 140-160 км/год автівка врізалася у вантажівку, що їхала у попутному напрямку.
Одному з пасажирів легковика довелося ампутувати ноги. Ще один отримав численні переломи та садна.
Експертиза виявила у крові водія 1,47 проміле алкоголю.
Що буде з поліцейським
Винуватця аварії звільнили з правоохоронних органів. Його обвинувачують у порушенні правил безпеки у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Справу вже скерували до суду. Якщо водія визнають винним, йому загрожує до 8 років ув'язнення.
Нагадаємо, на Одещині підліток без дозволу взяв покататися машину батька й збив 13-річну дівчинку.
Раніше у ДТП в Одеській області потрапили мама з однорічною донькою. Їх довелося витягати з потрощеної автівки.
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