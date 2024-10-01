Моторошне ДТП на Одещині — за кермом був поліцейський

Машина поліцейського, яка потрапила у ДТП. Фото: ДБР

Правоохоронець керував автівкою напідпитку і став винуватцем ДТП. Внаслідок аварії одному з потерпілих ампутували ноги. Тепер вже колишнього поліцейського судитимуть.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Читайте також:

Деталі аварії

ДТП трапилася поблизу села Єреміївка в Одеській області. В автомобілі, яким кермував поліцейський, їхало троє пасажирів. На швидкості близько 140-160 км/год автівка врізалася у вантажівку, що їхала у попутному напрямку.

Одному з пасажирів легковика довелося ампутувати ноги. Ще один отримав численні переломи та садна.

Експертиза виявила у крові водія 1,47 проміле алкоголю.

Що буде з поліцейським

Винуватця аварії звільнили з правоохоронних органів. Його обвинувачують у порушенні правил безпеки у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Справу вже скерували до суду. Якщо водія визнають винним, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині підліток без дозволу взяв покататися машину батька й збив 13-річну дівчинку.

Раніше у ДТП в Одеській області потрапили мама з однорічною донькою. Їх довелося витягати з потрощеної автівки.