Взяв батькову машину і збив дівчинку — на Одещині затримали підлітка

На Одещині підліток на батьковій машині збив дівчинку
У селі Златоустове на Березівщині машина збила 13-річну дівчинку. Як виявилося, за кермом був 16-річний хлопець, який вирішив похизуватися перед друзями і без дозволу взяв батькову машину.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 25 вересня.
Поїхали кататись
Хлопець запропонував 15-річному другові разом покататися по селу на "жигулях" свого батька. Їздячи вулицями, він помітив дівчинку, яка йшла по дорозі у зустрічному напрямку. Втім, водій не зменшив швидкість, збив її і поїхав далі.
У дівчинки діагностували відкритий перелом ноги. Судово-медична експертиза розцінила це ушкодження як тяжке.
Що чекає порушника
Про ДТП правоохоронцям повідомив очевидець. Хлопця затримали за лічені хвилини. Він був тверезим, і розповів, що поїхав з місця аварії, бо боявся відповідальності.
Підлітку повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень. Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення.
Нагадаємо, після страшної ДТП на Одещині маму з однорічною донькою довелося витягати з машини за допомогою спецзасобів.
Також в Одесі водій потрапив у аварію через любов до тварин.
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