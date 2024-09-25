Взяв батькову машину і збив дівчинку — на Одещині затримали підлітка

Поліцейські на місці ДТП. Фото: поліція Одещини

У селі Златоустове на Березівщині машина збила 13-річну дівчинку. Як виявилося, за кермом був 16-річний хлопець, який вирішив похизуватися перед друзями і без дозволу взяв батькову машину.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 25 вересня.

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Поїхали кататись

Хлопець запропонував 15-річному другові разом покататися по селу на "жигулях" свого батька. Їздячи вулицями, він помітив дівчинку, яка йшла по дорозі у зустрічному напрямку. Втім, водій не зменшив швидкість, збив її і поїхав далі.

У дівчинки діагностували відкритий перелом ноги. Судово-медична експертиза розцінила це ушкодження як тяжке.

Що чекає порушника

Про ДТП правоохоронцям повідомив очевидець. Хлопця затримали за лічені хвилини. Він був тверезим, і розповів, що поїхав з місця аварії, бо боявся відповідальності.

Підлітку повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень. Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, після страшної ДТП на Одещині маму з однорічною донькою довелося витягати з машини за допомогою спецзасобів.

Також в Одесі водій потрапив у аварію через любов до тварин.