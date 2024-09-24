В Одесской области мама с дочерью оказались в ловушке в разбитой машине

Страшное ДТП на Одесчине — маму с дочкой пришлось вытаскивать из разбитого авто
Вечером в понедельник, 23 сентября, возле села Покровка Подольского района с дороги слетели "жигули". За рулем была молодая женщина, которая везла своего ребенка.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Детали аварии
Водитель ВАЗ 2103, 24-летняя женщина, не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина перевернулась вверх дном, и девушка с годовалой дочерью оказались в ловушке.
Спасателям пришлось деблокировать маму с дочкой с помощью гидравлического инструмента.
Пострадавшие были переданы медикам "скорой помощи".
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Напомним, на днях в Одесской области пришлось вырезать из машины, слетевшей с дороги, водителя и пассажира.
Также в Одессе маршрутка попала в ДТП из-за ежика.
Читайте Новини.LIVE!