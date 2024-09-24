В Одесской области мама с дочерью оказались в ловушке в разбитой машине

Спасатели возле пострадавшего автомобиля. Фото: ГСЧС Одесчины

Вечером в понедельник, 23 сентября, возле села Покровка Подольского района с дороги слетели "жигули". За рулем была молодая женщина, которая везла своего ребенка.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Детали аварии

Водитель ВАЗ 2103, 24-летняя женщина, не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина перевернулась вверх дном, и девушка с годовалой дочерью оказались в ловушке.

Спасателям пришлось деблокировать маму с дочкой с помощью гидравлического инструмента.

Пострадавшие были переданы медикам "скорой помощи".

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, на днях в Одесской области пришлось вырезать из машины, слетевшей с дороги, водителя и пассажира.

Также в Одессе маршрутка попала в ДТП из-за ежика.