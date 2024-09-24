На Одещині мама з донькою опинились у пастці у потрощеній машині

Страшна ДТП на Одещині — маму з донькою довелося витягати з розтрощеного авто
Ввечері у понеділок, 23 вересня, біля села Покровка Подільського району, з дороги злетіли "жигулі". За кермом була молода жінка, яка везла свою дитину.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Деталі аварії
Водійка ВАЗ 2103, 24-річна жінка, не впоралася з керуванням і з'їхала у кювет. Машина перевернулася догори дном, і дівчина з однорічною дочкою опинилися у пастці.
Рятувальникам довелося деблокувати маму з донькою за допомогою гідравлічного інструменту.
Постраждалих передали медикам "швидкої допомоги".
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01
Нагадаємо, днями на Одещині довелося вирізати з машини, що вилетіла з дороги, водія та пасажира.
Також в Одесі маршрутка потрапила у ДТП через їжачка.
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