На Одещині автомобіль повалив стовп електромережі

Моторошна ДТП на Одещині — людей довелося вирізати з машини
Сьогодні вдень, у селі Вигода в Одеському районі, у селі Вигода, на розі вулиць Перемоги та Космонавтів автомобіль ВАЗ збив стовп електромережі. Двоє людей виявилися затиснутими всередині машини.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Подробиці аварії
В автомобілі перебували двоє чоловіків, 1976 і 1977 років народження. Рятувальникам довелося деблокувати їх за допомогою гідравлічного інструменту. Постраждалих передали бригаді швидкої допомоги.
У порятунку брали участь восьмеро співробітників ДСНС і дві одиниці техніки.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі сталася ДТП через їжачка. Водій загальмував, щоби не задавити тварину, і спричинив аварію.
Раніше смертельна ДТП сталася на трасі Одеса — Рені.
Читайте Новини.LIVE!