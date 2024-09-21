На Одещині автомобіль повалив стовп електромережі

Рятувальники деблокують людей з автівки. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні вдень, у селі Вигода в Одеському районі, у селі Вигода, на розі вулиць Перемоги та Космонавтів автомобіль ВАЗ збив стовп електромережі. Двоє людей виявилися затиснутими всередині машини.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці аварії

В автомобілі перебували двоє чоловіків, 1976 і 1977 років народження. Рятувальникам довелося деблокувати їх за допомогою гідравлічного інструменту. Постраждалих передали бригаді швидкої допомоги.

У порятунку брали участь восьмеро співробітників ДСНС і дві одиниці техніки.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі сталася ДТП через їжачка. Водій загальмував, щоби не задавити тварину, і спричинив аварію.

Раніше смертельна ДТП сталася на трасі Одеса — Рені.