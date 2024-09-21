В Одесской области автомобиль повалил столб электросети

Жуткое ДТП в Одесской области — людей пришлось вырезать из машины
Сегодня днем, в селе Выгода в Одесском районе, в селе Выгода, на пересечении улиц Победы и Космонавтов автомобиль ВАЗ сбил столб электросети. Два человека оказались зажатыми внутри машины.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Подробности аварии
В автомобиле находились двое мужчин, 1976 и 1977 годов рождения. Спасателям пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи.
В спасении принимали участие восемь сотрудников ГСЧС и две единицы техники.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Напомним, сегодня в Одессе произошло ДТП из-за ежика. Водитель затормозил, чтобы не задавить животное, и вызвал аварию.
Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Одесса — Рени.
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