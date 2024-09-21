В Одесской области автомобиль повалил столб электросети

Спасатели деблокируют людей из автомобиля. Фото: ГСЧС Одесщины

Сегодня днем, в селе Выгода в Одесском районе, в селе Выгода, на пересечении улиц Победы и Космонавтов автомобиль ВАЗ сбил столб электросети. Два человека оказались зажатыми внутри машины.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Подробности аварии

В автомобиле находились двое мужчин, 1976 и 1977 годов рождения. Спасателям пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи.

В спасении принимали участие восемь сотрудников ГСЧС и две единицы техники.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, сегодня в Одессе произошло ДТП из-за ежика. Водитель затормозил, чтобы не задавить животное, и вызвал аварию.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Одесса — Рени.