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В Одесской области подросток на машине отца сбил девочку

25 сентября 2024 14:22
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Взял машину отца и сбил девочку — в Одесской области задержали подростка
Полицейские находятся на месте ДТП. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В селе Златоустово на Березовщине машина сбила 13-летнюю девочку. Как оказалось, за рулем был 16-летний парень, решивший похвастаться перед друзьями и без разрешения взявший машину отца.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 25 сентября.

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Парень предложил 15-летнему другу вместе прокатиться по селу на "жигулях" своего отца. Ездя по улицам, он заметил девочку, которая шла по дороге во встречном направлении. Впрочем, водитель не сбавил скорость, сбил ее и поехал дальше.

У девочки диагностировали открытый перелом ноги. Судебно-медицинская экспертиза расценила это повреждение как тяжелое.

Что ждет нарушителя

О ДТП правоохранителям сообщил очевидец. Парня задержали в считанные минуты. Он был трезв, и рассказал, что уехал с места аварии, потому что боялся ответственности.

Подростку сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое привело к тяжелым телесным повреждениям. Теперь ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, после страшного ДТП в Одесской области маму с годовалой дочерью пришлось вытаскивать из машины с помощью спецсредств.

Также в Одессе водитель попал в аварию из-за любви к животным.

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