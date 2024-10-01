Жуткое ДТП в Одесской области — за рулем был полицейский

Машина полицейского, попавшая в ДТП. Фото: ГБР

Правоохранитель управлял подвыпившим автомобилем и стал виновником ДТП. В результате аварии одному из потерпевших ампутировали ноги. Теперь уже бывшего полицейского будут судить.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Детали аварии

ДТП произошло возле села Еремеевка в Одесской области. В автомобиле, которым управлял полицейский, ехали три пассажира. На скорости около 140-160 км/ч автомобиль врезался в ехавший в попутном направлении грузовик.

Одному из пассажиров легковушку пришлось ампутировать ноги. Еще один получил многочисленные переломы и ссадины.

Экспертиза обнаружила в крови водителя 1,47 промилле алкоголя.

Что будет с полицейским

Виновник аварии был уволен из правоохранительных органов. Его обвиняют в нарушении правил безопасности в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Дело уже направили в суд. Если водителя признают виновным, ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в Одесской области подросток без разрешения взял прокатиться машину отца и сбил 13-летнюю девочку.

Ранее в ДТП в Одесской области попала мама с годовалой дочерью. Их пришлось вытаскивать из разбитого автомобиля.