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На Одещині п'яний водій хотів відкупитися від поліції за 10 тисяч гривень — деталі

3 червня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині п'яний водій пропонував хабар поліцейському
Водій не впорався з керуванням та хотів відкупитися. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області затримали водія у стані сп'яніння, який пізно ввечері виїхав за межі проїжджої частини. Щоб відкупитися, він пропонував поліцейському хабар у 10 тис. грн, однак уникнути відповідальності йому не вдалось. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Деталі злочину

У Кодимській ОТГ зупинили 63-річного водія, який не зміг надати водійське посвідчення та керував авто п'яним — у нього наявність алкоголю в організмі була у 10 разів більше допустимої норми. Він зрозумів, що йому світить штраф та позбавлення водійського, тож запропонував поліцейським хабар. 

Десять тисяч гривень у машині поліції
Чоловік намагався дати хабар. Фото: Нацполіція

Незважаючи на попередження правоохоронців про можливу кримінальну відповідальність, чоловік поклав 10 тис. грн у службовий автомобіль поліції. Акт надання хабару задокументували, а автомобіль перемістили на арештмайданчик. Усі адміністративні матеріали скеровані до суду.

Що загрожує

Поліцейські склали адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, зокрема:

  • ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння),
  • ч. 1 ст. 126 (керування ТЗ особою, яка не пред'явила для перевірки документи на право керування),
  • ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження ТЗ) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За ці правопорушення чоловіку загрожує штраф до 17 тис. грн, а також позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. 

Крім того, за спробу підкупу поліцейських було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Це правопорушення карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Спроби підкупу на Одещині

Ми писали, що в Одеській області чоловіка затримали за спробу підкупу прикордонника. Він пропонував інспектору ДПСУ хабар, аби мати змогу виїхати до Молдови та пропонував подальшу співпрацю.

Також ми повідомляли, що жителю Одеської області та його товаришу загрожує позбавлення волі за те, що вони намагалися підкупити прикордонника. Чоловік хотів допомогти знайомому незаконно втекти до Молдови, проте обох зловмисників викрили.

алкоголь
корупція
хабар
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безвідповідальність
водійське посвідчення
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Одеса
штраф
Одеська область
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