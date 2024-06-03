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В Одесской области пьяный водитель хотел откупиться от полиции за 10 тысяч гривен — детали

3 июня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области пьяный водитель предлагал взятку полицейскому
Водитель не по сравнению с управлением и хотел откупиться. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области задержан водитель в состоянии опьянения, который поздно вечером выехал за пределы проезжей части. Чтобы откупиться, он предлагал полицейскому взятку в 10 тыс. грн, однако избежать ответственности ему не удалось.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

В Кодымской ОТГ остановили 63-летнего водителя, который не смог предоставить водительское удостоверение и управлял авто пьяным — у него наличие алкоголя в организме было в 10 раз больше допустимой нормы. Он понял, что ему светит штраф и лишение водительского, и предложил полицейским взятку.

Десять тысяч гривен в машине полиции
Мужчина пытался дать взятку. Фото: Нацполиция

Несмотря на предупреждение правоохранителей о возможной уголовной ответственности, мужчина положил 10 тыс. грн в служебный автомобиль полиции. Акт предоставления взятки задокументировали, а автомобиль переместили на штрафплощадку. Все административные материалы направлены в суд.

Что угрожает

Полицейские составили административные материалы за нарушение ПДД, в частности:

  • ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения),
  • ч. 1 ст. 126 (управление ТС лицом, не предъявившим для проверки документы на право управления),
  • ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение ТС) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За эти правонарушения мужчине грозит штраф до 17 тыс. грн, а также лишение права управления транспортными средствами на один год.

Кроме того, за попытку подкупа полицейских было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Это правонарушение карается лишением свободы сроком до четырех лет.

Попытки подкупа в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области мужчину задержали за попытку подкупа пограничника. Он предлагал взятку инспектору ГПСУ, чтобы иметь возможность выехать в Молдову и предлагал дальнейшее сотрудничество.

Также мы сообщали, что жителю Одесской области и его товарищу грозит лишение свободы за то, что они пытались подкупить пограничника. Мужчина хотел помочь знакомому незаконно бежать в Молдову, однако обоих злоумышленников разоблачили.

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