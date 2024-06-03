В Одесской области пьяный водитель предлагал взятку полицейскому

В Одесской области пьяный водитель хотел откупиться от полиции за 10 тысяч гривен — детали
В Одесской области задержан водитель в состоянии опьянения, который поздно вечером выехал за пределы проезжей части. Чтобы откупиться, он предлагал полицейскому взятку в 10 тыс. грн, однако избежать ответственности ему не удалось.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали преступления
В Кодымской ОТГ остановили 63-летнего водителя, который не смог предоставить водительское удостоверение и управлял авто пьяным — у него наличие алкоголя в организме было в 10 раз больше допустимой нормы. Он понял, что ему светит штраф и лишение водительского, и предложил полицейским взятку.
Несмотря на предупреждение правоохранителей о возможной уголовной ответственности, мужчина положил 10 тыс. грн в служебный автомобиль полиции. Акт предоставления взятки задокументировали, а автомобиль переместили на штрафплощадку. Все административные материалы направлены в суд.
Что угрожает
Полицейские составили административные материалы за нарушение ПДД, в частности:
- ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения),
- ч. 1 ст. 126 (управление ТС лицом, не предъявившим для проверки документы на право управления),
- ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение ТС) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
За эти правонарушения мужчине грозит штраф до 17 тыс. грн, а также лишение права управления транспортными средствами на один год.
Кроме того, за попытку подкупа полицейских было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Это правонарушение карается лишением свободы сроком до четырех лет.
Попытки подкупа в Одесской области
Мы писали, что в Одесской области мужчину задержали за попытку подкупа пограничника. Он предлагал взятку инспектору ГПСУ, чтобы иметь возможность выехать в Молдову и предлагал дальнейшее сотрудничество.
Также мы сообщали, что жителю Одесской области и его товарищу грозит лишение свободы за то, что они пытались подкупить пограничника. Мужчина хотел помочь знакомому незаконно бежать в Молдову, однако обоих злоумышленников разоблачили.
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