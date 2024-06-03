В Одесской области пьяный водитель предлагал взятку полицейскому

Водитель не по сравнению с управлением и хотел откупиться. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержан водитель в состоянии опьянения, который поздно вечером выехал за пределы проезжей части. Чтобы откупиться, он предлагал полицейскому взятку в 10 тыс. грн, однако избежать ответственности ему не удалось.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

В Кодымской ОТГ остановили 63-летнего водителя, который не смог предоставить водительское удостоверение и управлял авто пьяным — у него наличие алкоголя в организме было в 10 раз больше допустимой нормы. Он понял, что ему светит штраф и лишение водительского, и предложил полицейским взятку.

Мужчина пытался дать взятку. Фото: Нацполиция

Несмотря на предупреждение правоохранителей о возможной уголовной ответственности, мужчина положил 10 тыс. грн в служебный автомобиль полиции. Акт предоставления взятки задокументировали, а автомобиль переместили на штрафплощадку. Все административные материалы направлены в суд.

Что угрожает

Полицейские составили административные материалы за нарушение ПДД, в частности:

ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения),

ч. 1 ст. 126 (управление ТС лицом, не предъявившим для проверки документы на право управления),

ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение ТС) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За эти правонарушения мужчине грозит штраф до 17 тыс. грн, а также лишение права управления транспортными средствами на один год.

Кроме того, за попытку подкупа полицейских было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Это правонарушение карается лишением свободы сроком до четырех лет.

Попытки подкупа в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области мужчину задержали за попытку подкупа пограничника. Он предлагал взятку инспектору ГПСУ, чтобы иметь возможность выехать в Молдову и предлагал дальнейшее сотрудничество.

Также мы сообщали, что жителю Одесской области и его товарищу грозит лишение свободы за то, что они пытались подкупить пограничника. Мужчина хотел помочь знакомому незаконно бежать в Молдову, однако обоих злоумышленников разоблачили.