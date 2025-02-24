Розвиток виноробства на Одещині — подробиці

Вино у бутилках. Фото ілюстративне: ukr.media

На Одещині підписали меморандум про співпрацю між "Асоціацією виноградарів, виноробів та дистиляторів Болградського району" та КП "Фонд підтримки підприємництва". Документ має відкрити більше можливостей для розвитку виноробства, сприяючи підвищенню якості продукції.

Про це повідомили у Болградській районній державній адміністрації.

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Документ закріплює партнерство між двома організаціями, спрямоване на розвиток виноградарства та підтримку місцевого підприємництва. Основні напрямки співпраці включають:

Організацію заходів, спрямованих на популяризацію виноградарства, виноробства та дистиляції серед населення.

Проведення навчальних тренінгів і семінарів для виноградарів, виноробів та реалізаторів.

Впровадження новітніх технологій у сфері виноробства та дистиляції.

Обмін досвідом, знаннями та ресурсами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про співпрацю із Естонією у морській галузі. А також про меморандум щодо розмінування Чорного моря.