Развитие виноделия в Одесской области - подробности

На Одесчине планируют развивать виноделие — как именно
В Одесской области подписали меморандум о сотрудничестве между "Ассоциацией виноградарей, виноделов и дистилляторов Болградского района" и КП "Фонд поддержки предпринимательства". Документ должен открыть больше возможностей для развития виноделия, способствуя повышению качества продукции.
Об этом сообщили в Болградской районной государственной администрации.
Как помогут винодельческой отрасли
Документ закрепляет партнерство между двумя организациями, направленное на развитие виноградарства и поддержку местного предпринимательства. Основные направления сотрудничества включают:
- Организацию мероприятий, направленных на популяризацию виноградарства, виноделия и дистилляции среди населения.
- Проведение обучающих тренингов и семинаров для виноградарей, виноделов и реализаторов.
- Внедрение новейших технологий в сфере виноделия и дистилляции.
- Обмен опытом, знаниями и ресурсами.
Напомним, недавно мы писали о сотрудничестве с Эстонией в морской отрасли. А также о меморандуме по разминированию Чёрного моря.
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