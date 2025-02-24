Развитие виноделия в Одесской области - подробности

Вино в бутылках. Фото иллюстративное: ukr.media

В Одесской области подписали меморандум о сотрудничестве между "Ассоциацией виноградарей, виноделов и дистилляторов Болградского района" и КП "Фонд поддержки предпринимательства". Документ должен открыть больше возможностей для развития виноделия, способствуя повышению качества продукции.

Об этом сообщили в Болградской районной государственной администрации.

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Документ закрепляет партнерство между двумя организациями, направленное на развитие виноградарства и поддержку местного предпринимательства. Основные направления сотрудничества включают:

Организацию мероприятий, направленных на популяризацию виноградарства, виноделия и дистилляции среди населения.

Проведение обучающих тренингов и семинаров для виноградарей, виноделов и реализаторов.

Внедрение новейших технологий в сфере виноделия и дистилляции.

Обмен опытом, знаниями и ресурсами.

Напомним, недавно мы писали о сотрудничестве с Эстонией в морской отрасли. А также о меморандуме по разминированию Чёрного моря.