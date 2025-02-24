Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине планируют развивать виноделие — как именно arrow

На Одесчине планируют развивать виноделие — как именно

24 февраля 2025 15:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Развитие виноделия в Одесской области - подробности
Вино в бутылках. Фото иллюстративное: ukr.media
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одесской области подписали меморандум о сотрудничестве между "Ассоциацией виноградарей, виноделов и дистилляторов Болградского района" и КП "Фонд поддержки предпринимательства". Документ должен открыть больше возможностей для развития виноделия, способствуя повышению качества продукции.

Об этом сообщили в Болградской районной государственной администрации.

Читайте также:

Как помогут винодельческой отрасли

Документ закрепляет партнерство между двумя организациями, направленное на развитие виноградарства и поддержку местного предпринимательства. Основные направления сотрудничества включают:

  • Организацию мероприятий, направленных на популяризацию виноградарства, виноделия и дистилляции среди населения.
  • Проведение обучающих тренингов и семинаров для виноградарей, виноделов и реализаторов.
  • Внедрение новейших технологий в сфере виноделия и дистилляции.
  • Обмен опытом, знаниями и ресурсами.

Напомним, недавно мы писали о сотрудничестве с Эстонией в морской отрасли. А также о меморандуме по разминированию Чёрного моря.

Одесса алкоголь вино Одесская область Новости Одессы
Реклама
Реклама
Реклама