На Одещині побільшало боргів за комунальні послуги: суми

Людина дивиться рахунки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

За перші шість місяців 2026 року в Одеській області відкрили 3 281 нове виконавче провадження через заборгованість за комунальні послуги. За цим показником регіон увійшов до десятки областей України, тоді як найбільше нових боргів зафіксували на Харківщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Опендатабота.

Статисника по заборгованості. Фото: скриншот з Опендатабот

Де найбільше боржників

Загалом від початку року в Україні відкрили 108 561 нове виконавче провадження через несплату комунальних послуг. Із них 70 206, або 65%, досі залишаються відкритими.

Найбільше нових боргів зафіксували:

Харківська область — 22 171;

Дніпропетровська область — 19 636;

Миколаївська область — 12 841;

Одеська область — 3 281.

Загалом у Єдиному реєстрі боржників нині налічується 829 768 записів щодо заборгованості за комунальні послуги. Водночас майже 62% завершених виконавчих проваджень не означають, що борг погашено — записи залишаються у реєстрі, якщо стягнути кошти не вдалося або провадження завершили з інших підстав.

За що українці боргують найчастіше

Найбільше нових проваджень цього року пов'язано із боргами за теплопостачання — 42,5% від загальної кількості.

Далі йдуть:

водопостачання — 17,9%;

житлове обслуговування — 11,7%;

газопостачання — 10,6%;

електропостачання — 9,2%;

вивезення відходів — 6,5%.

Найбільшу частку нових проваджень відкрили щодо людей віком 46–60 років — вони становлять 35,1% усіх нових боржників. Ще 25,5% припадає на людей віком понад 60 років, а 24% — на українців віком від 36 до 45 років. Також аналітики зазначають, що жінки стали фігурантками понад половини нових виконавчих проваджень — 60 141 випадку.

Так, антирекорд цього року зафіксували на Миколаївщині. Жінка 1952 року народження стала фігуранткою одразу 15 нових виконавчих проваджень через борги за енергопостачання. П'ять із цих проваджень уже завершили, однак записи про заборгованість досі залишаються в Єдиному реєстрі боржників.

Вартість комунальних послуг в Одесі у серпні

Раніше Новини.LIVE писали, що у серпні 2026 року більшість комунальних тарифів для одеситів залишиться без змін. Вартість електроенергії, газу, води та вивезення сміття наразі переглядати не планують. Для побутових споживачів вартість електроенергії залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год.

Ціна газу також залишається незмінною. На неї поширюється дія мораторію на підвищення тарифів. Наразі одесити сплачують:

газ від "Нафтогазу" — 7,96 грн за кубометр;

розподіл газу "Одесагазом" — 1,308 грн за кубометр.

Для підприємств тарифи значно вищі. Зокрема, за розподіл газу бізнес сплачує понад 500 грн за тисячу кубометрів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у серпні одесити продовжать оплачувати воду за чинними тарифами. Вартість кубометра води разом із водовідведенням становить близько 35,16 грн. Окремо сплачується щомісячна плата за абонентське обслуговування — 94,38 грн.

Водночас у майбутньому тариф може суттєво зрости. "Інфоксводоканал" уже підготував розрахунки нової вартості послуг. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифу подорожчанням електроенергії, пального та матеріалів. Запропоновані розцінки становлять: