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На Одещині побудують сімейну амбулаторію за понад 50 млн грн

4 серпня 2024 18:41
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одеській області з'явиться амбулаторія за 50 мільйонів
Жінка з дитиною очікує щеплення. Фото: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В селищі Чорноморське, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення одноповерхової будівлі хочуть витратити понад 50 млн грн. Відповідний тендер уже оголосили. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендера

Замовником виступила Чорноморська селищна рада Одеського району Одеської області. Тендер запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Аукціон проведуть 20 серпня. У разі підписання контракту з підрядниками останній повинен буде звести нову амбулаторію до кінця квітня 2025 року.

Що планують зробити 

  • Підсилення цегляних простінків монолітними залізобетонними сердечниками.
  • Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків.
  • Улаштування перегородок з газобетонних блоків.
  • Установлення сходових майданчиків.
  • Заповнення віконних прорізів готовими блоками. 
  • Улаштування каркаса підвісних стель.
  • Доброустрій території тощо.

Загалом у документації вказано понад 600 різних робіт. Окрім цього, підрядник повинен і устаткувати амбулаторію меблями. На ці цілі готові витратити 52 611 436 гривень. Кошти візьмуть з місцевого бюджету та субвенція з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України. 

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