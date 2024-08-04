В Одесской области появится амбулатория за 50 миллионов

Женщина с ребенком ожидает прививки. Фото: УНИАН

В поселке Черноморское в Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство одноэтажного здания хотят потратить более 50 млн грн. Соответствующий тендер уже был объявлен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчиком выступил Черноморский поселковый совет Одесского района Одесской области. Тендер запланирован в формате открытых торгов по особенностям. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Аукцион будет проведен 20 августа. В случае подписания контракта с подрядчиками последний должен будет построить новую амбулаторию до конца апреля 2025 года.

Что планируют сделать

Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками.

Кладка внутренних стен в монолитно-каркасных зданиях из газобетонных блоков.

Устройство перегородок из газобетонных блоков.

Установка лестничных площадок.

Заполнение оконных проемов готовыми блоками.

Устройство каркаса подвесных потолков.

Доброустройство территории и т.д.