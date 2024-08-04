В Балте в Одесской области отремонтируют лицей за 82 млн грн

«Балтская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 имени Олеся Гончара – лицей». Фото: facebook/1741540046078396

Департамент капитального и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации объявил очередной тендер на проведение ремонтных работ в здании учебного заведения. Работы планируют сделать в городе Балта, а их стоимость оценена более чем в 82 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Какую школу отремонтируют

По данным открытого аукциона, планируется реконструкция здания Балтской общеобразовательной школы I-III ступеней №1 имени Олеся Гончара — лицей, расположенного по адресу: Одесская область, г. Балта, ул. Любомирская, д.296. Общая сумма объявленного тендера — 82 163 722 грн. Известно, что в лицее учатся более 800 учащихся, он содержит 32 класса и 59 помещений.

Детали тендера на ремонт лицея

Тендер предусматривает капитальный ремонт зданий и котельного лицея, а также элементов благоустройства прилегающей территории. Аукцион по определению подрядчика проведут 15 августа. Денежные средства возьмут из местного бюджета и других источников не запрещенных законодательством, а работы должны быть завершены до конца 2025 года.

Что планируют сделать

Работы по ремонту здания школы включают в себя реконструкцию фасадов, кровли и утепление крыши, установку пандусов, замену окон и дверей. Также планируется проведение канализации и обустройства ограды на территории школы.

Отметим, что это уже вторая столь крупная закупка для этого города за этот месяц. Ранее в городе был объявлен тендер на капитальный ремонт здания Балтской общеобразовательной школы I-III ступеней №3 — коллегиум. На учебное заведение в городе Балта сейчас готовы потратить более 179 миллионов гривен.