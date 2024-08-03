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Ремонт школы на Одесчине за три года подорожал почти на 70 миллионов

3 августа 2024 18:40
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области отремонтируют школу за 179 миллионов
"Балтская общеобразовательная школа I-III ступеней №3 -- коллегиум". Фото: Одесская ОГА
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области планируют отремонтировать школу. Известно, что на учебное заведение в Балте сейчас готовы потратить более 179 миллионов гривен. Еще в 2021 году ремонт оценивали в 110 миллионов.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Тендер на ремонт школы
Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали тендера

По данным открытого аукциона заказчиком стал Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период подачи предложений будет длиться семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 22 августа. Работы должны быть выполнены по 31 декабря 2025 года.

Какую школу отремонтируют

Планируется капитальный ремонт здания Балтской общеобразовательной школы I-III ступеней № 3 — коллегиум, расположенного по адресу: г. Балта Одесской области, ул. Уварова, 96. Общая сумма объявленного тендера — 179 559 075 грн. Средства возьмут из местного бюджета.

Что планируют сделать

По данным тендерной документации, планируют ремонт трехэтажного и одноэтажного здания с подвалом, а также реконструкцию спортзала, котельной, вспомогательных сооружений и благоустройство территории школы.

Больше о ремонте школы в Балте

Добавим, что здание учебного заведения в 2018 году пострадало от удара молнии. Она попала в металлическую крышу школы, огонь полностью уничтожил третий этаж. К тому времени прошло только два года с предыдущего капремонта, во время которого забыли установить громоотвод.

Пожар в школе
Пожар в 2018 году в "Балтской общеобразовательной школе I-III ступеней № 3 — коллегиум". Фото: ГСЧС

В 2021 году школу хотели отремонтировать в рамках программы "Большое строительство", на эти цели было запланировано выделить 110 миллионов гривен, и в связи с началом полномасштабного вторжения России работы были отменены.

Ремонт школы в Одесской области за три года подорожал почти на 70 миллионов - фото 3
"Балтская общеобразовательная школа I-III ступеней №3 — коллегиум". Фото: Одесская ОГА

Известно, что Балтская ООШ I-III ст. №3-коллегиум будет опорной для трех сел Балтской громады, в ней будет 30 классов, где будут учиться почти 900 учеников.

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