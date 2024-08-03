На Одещині відремонтують школу за 179 мільйонів

"Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 -- коллегіум". Фото: Одеська ОДА

На Одещині планують відремонтувати школу. Відомо, що на навчальний заклад у місті Балта зараз готові витратити понад 179 мільйонів гривень. Ще у 2021 році ремонт оцінювали в 110 мільйонів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

За даними відкритого аукціону, замовником став Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації. Тендер запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 22 серпня. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2025 року.

Яку школу відремонтують

Планується капітальний ремонт будівлі Балтської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 — колегіум, розташованої за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 96. Загальна сума оголошеного тендеру — 179 559 075 грн. Кошти візьмуть з місцевого бюджету.

Що планують зробити

За даними тендерної документації планують ремонт триповерхової та одноповерхової будівлі з підвалом, а також реконструкцію спортзалу, котельні, допоміжних споруд та благоустрій території школи.

Більше про ремонт школи в Балті

Додамо, що будівля навчального закладу у 2018 році постраждала від удару блискавки. Громовиця вдарила в металевий дах школи, вогонь повністю знищив третій поверх. На той час минуло тільки два роки з попереднього капремонту, під час якого забули встановити громовідвід.

Пожежа в 2018 році в "Балтській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 — колегіум". Фото: ДСНС

У 2021 році школу хотіли відремонтувати в рамках програми "Велике будівництво", на ці цілі було заплановано виділити 110 мільйонів гривень, та через початок повномасштабного вторгнення Росії роботи буди скасовані. Відомо, що Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №3-колегіум буде опорною для трьох сіл Балтської громади, в ній буде 30 класів, в яких навчатимуться майже 900 учнів.