В Балті на Одещині відремонтують ліцей за 82 млн грн

«Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Олеся Гончара – ліцей». Фото: facebook/1741540046078396

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства. Одеської обласної державної адміністрації оголосив черговий тендер на проведення ремонтних робіт у будівлі закладу освіти. Роботи планують зробити в місті Балта, а їхня вартість оцінена у понад 82 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Яку школу відремонтують

За даними відкритого аукціону, планується реконструкція будівлі Балтської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Олеся Гончара — ліцей, розташованого за адресою: Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, б.296. Загальна сума оголошеного тендеру — 82 163 722 грн. Відомо, що в ліцеї навчаються понад 800 учнів, він містить 32 класи та 59 приміщень.

Деталі тендеру на ремонт ліцею

Тендер передбачає капітальний ремонт будівель та котельні ліцею, а також елементів благоустрою прилеглої території. Аукціон на визначення підрядника проведуть 15 серпня. Кошти візьмуть з місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством, а роботи мають бути завершені до кінця 2025 року.

Що планують зробити

Роботи з ремонту будівлі школи містять в собі реконструкцію фасадів, покрівлі та утеплення даху, встановлення пандусів, заміну вікон та дверей. Також планується проведення каналізації та облаштування огорожі на території школи тощо.

Зазначимо, що це уже друга така велика закупівля для цього міста за цей місяць. Раніше у місті був оголошений тендер на капітальний ремонт будівлі Балтської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 — колегіум. На навчальний заклад у місті Балта зараз готові витратити понад 179 мільйонів гривень.