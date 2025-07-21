Перевірка на дорогах Одещини - температурний режим для фур

Перевірка фури. Фото: Укртрансбезпека

У зв'язку зі спекою та початком збору врожая, у період якого дорогами їздить багато фур, на Одещині почалися перевірки на дотримання температурного режиму. Для цього в область направлено інспекторів з інших регіонів України.

Про це повідомляє прес-служба Укртрансбезпеки.

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Перевірки на дорогах

Укртрансбезпека розпочала посилені заходи з виявлення порушень температурного режиму в Одеській та Миколаївській областях. Це пов'язано з підвищенням ризику виникнення ДТП та сезоном збору сільськогосподарських культур. Для перевірок в наш регіон додатково направлено інспекторів з інших регіонів України.

"Повномасштабне вторгнення перекроїло логістичні маршрути країни. Нині через Одеську та Миколаївські області проходить вся логістика до портів. Тому наше завдання зберегти дороги та суттєво заощадити на їхньому ремонті. Звертаюся до перевізників: дотримуйтеся габаритно-вагових норм, щоб не сплачувати чималі штрафи", — каже голова Укртрансбезпеки Микита Лагунін.

Перевірка на дорозі. Фото: Укртрансбезпека

Під час посилених заходів на окремих ділянках доріг області контроль за дотриманням вагових норм відбувається цілодобово. Додамо, задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 °C. Це стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Києві на рік обмежать рух біля станції метро. А також про те, скільки витратять на дороги на Одещині.