Проверка на дорогах Одесской области - температурный режим для фур

На Одесчине начались проверки на дорогах — водители, готовьтесь
В связи с жарой и началом сбора урожая, в период которого по дорогам ездит много фур, в Одесчины начались проверки на соблюдение температурного режима. Для этого в область направлены инспекторы из других регионов Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
Проверки на дорогах
Укртрансбезопасность начала усиленные меры по выявлению нарушений температурного режима в Одесской и Николаевской областях. Это связано с повышением риска возникновения ДТП и сезоном сбора сельскохозяйственных культур. Для проверок в наш регион дополнительно направлены инспекторы из других регионов Украины.
"Полномасштабное вторжение перекроило логистические маршруты страны. Сейчас через Одесскую и Николаевскую области проходит вся логистика к портам. Поэтому наша задача сохранить дороги и существенно сэкономить на их ремонте. Обращаюсь к перевозчикам: соблюдайте габаритно-весовые нормы, чтобы не платить немалые штрафы",— говорит глава Укртрансбезопасности Никита Лагунин.
Во время усиленных мероприятий на отдельных участках дорог области контроль за соблюдением весовых норм происходит круглосуточно. Добавим, для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха больше +28 °C. Это касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Киеве на год ограничат движение возле станции метро. А также о том, сколько потратят на дороги в Одесской области.
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