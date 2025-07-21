Проверка на дорогах Одесской области - температурный режим для фур

Проверка фуры. Фото: Укртрансбезопасность

В связи с жарой и началом сбора урожая, в период которого по дорогам ездит много фур, в Одесчины начались проверки на соблюдение температурного режима. Для этого в область направлены инспекторы из других регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

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Проверки на дорогах

Укртрансбезопасность начала усиленные меры по выявлению нарушений температурного режима в Одесской и Николаевской областях. Это связано с повышением риска возникновения ДТП и сезоном сбора сельскохозяйственных культур. Для проверок в наш регион дополнительно направлены инспекторы из других регионов Украины.

"Полномасштабное вторжение перекроило логистические маршруты страны. Сейчас через Одесскую и Николаевскую области проходит вся логистика к портам. Поэтому наша задача сохранить дороги и существенно сэкономить на их ремонте. Обращаюсь к перевозчикам: соблюдайте габаритно-весовые нормы, чтобы не платить немалые штрафы",— говорит глава Укртрансбезопасности Никита Лагунин.

Проверка на дороге. Фото: Укртрансбезопасность

Во время усиленных мероприятий на отдельных участках дорог области контроль за соблюдением весовых норм происходит круглосуточно. Добавим, для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха больше +28 °C. Это касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Киеве на год ограничат движение возле станции метро. А также о том, сколько потратят на дороги в Одесской области.