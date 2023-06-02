На Одещині поліцейський дістав людину з палаючого авто

Розтрощене внаслідок ДТП авто. Фото: ГУНП в Одеській області.

Подія сталася біля села Степанівка, де 22-річний житель Березівської об'єднаної територіальної громади, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, втратив керування та зіткнувся зі припаркованим автомобілем. В результаті чого його машина вибухнула. Однак, на щастя, на місці події знаходився поліцейський Олександр Луганенко, який вчасно втрутився, щоб врятувати життя постраждалому.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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"Я витяг непритомного керманича з палаючого автомобіля та переконався, що в другій автівці нікого немає. Надав домедичну допомогу постраждалому й негайно викликав на місце карету швидкої. У той момент я не думав, що це небезпечно, що автомобіль у будь-який момент може вибухнути — я мав врятувати життя цій людині. Не вважаю себе героєм, адже так вчинив би будь-хто", — розповів поліцейський.

ДТП на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

Потерпілого доставили до Березівської центральної районної лікарні з множинними травмами. Виявлено, що водій перебував у стані сп'яніння, а він сам пояснив, що вжив значну кількість алкоголю та просто заснув за кермом.

За фактом керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння (згідно зі статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження автомобілів (згідно зі статтею 124 того ж Кодексу), були складені відповідні адміністративні матеріали. Втім накладення штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік — це мінімальне покарання порівняно з загрозою втрати життя.

Нагадаємо, 44-річний житель Миколаївської територіальної громади пропонував хабар у розмірі 300 доларів США заступнику начальника поліцейського відділу Березівського району. За ці гроші правоохоронець мав "закрити очі" на нетверезе водіння та скоєння кермувальником ДТП.