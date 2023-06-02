В Одесской области полицейский достал человека из горящего авто

Разбитое в результате ДТП авто. Фото: ГУНП в Одесской области.

Событие возле села Степановка, где 22-летний житель Березовской объединенной территориальной громады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление и столкнулся с запаркованным автомобилем. В результате его машина взорвалась. Однако, к счастью, на месте происшествия находился вовремя вмешавшийся полицейский Александр Луганенко, чтобы спасти жизнь пострадавшему.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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"Я вытащил бессознательного водителя из горящего автомобиля и убедился, что во втором автомобиле никого нет. Оказал медицинскую помощь пострадавшему и немедленно вызвал на место карету скорой. В тот момент я не думал, что это опасно, что автомобиль в любой момент может взорваться — я должен спасти жизнь этому человеку. Не считаю себя героем, ведь так поступил бы кто-либо", — рассказал полицейский.

ДТП в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

Пострадавшего доставили в Березовскую центральную районную больницу с множественными травмами. Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения, а он сам объяснил, что употребил значительное количество алкоголя и просто уснул за рулем.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (согласно статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение автомобилей (согласно статье 124 того же Кодекса), были составлены соответствующие административные материалы. Впрочем, наложение штрафа и лишение права управления транспортными средствами на один год — это минимальное наказание по сравнению с угрозой потери жизни.

Напомним, 44-летний житель Николаевской территориальной громады предлагал взятку в размере 300 долларов США заместителю начальника полицейского отдела Березовского района. За эти деньги правоохранитель должен был "закрыть глаза" на нетрезвое вождение и совершение водителем ДТП.