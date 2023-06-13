На Одещині посадовиця збагатилась на ремонті спортмайданчика

Затримання посадовиці. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під процесуальним керівництвом прокурорів повідомили про підозру начальниці Управління освіти, культури, молоді та спорту однієї з сільрад Білгород-Дністровського району та підрядниці. Їх звинувачують у заволодінні бюджетними коштами.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, підозрювані привласнили бюджетні кошти під час реконструкції багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям в одному з навчальних закладів Білгород-Дністровського району. Загальна вартість робіт, згідно з укладеними договорами, становила понад 5 млн гривень.

Проте підрядниця завищила обсяг фактично виконаних робіт та їх вартість на 1,7 млн гривень, що призвело до неправомірного перерахування коштів на рахунок фізичної особи підприємця. Зараз розглядається питання про обрання запобіжного заходу для начальниці Управління освіти.

Що відомо про посадовицю

Слід зауважити, що щодо посадовиці вже розпочато судовий процес за фактами співучасті у службовому підробленні та заволодінні 3,5 млн гривень бюджетних коштів на шахрайському ремонті спортивних майданчиків в навчальних закладах. За клопотанням прокурора її відсторонили від посади, а підрядниця наразі перебуває у розшуку.

Нагадаємо, в Білгород-Дністровському генпідрядника підозрюють у розкраданні коштів на ремонті доріг. Керівник підприємства заволодів бюджетними коштами під час капітального ремонту дорожнього покриття в селі Кароліно-Бугаз.