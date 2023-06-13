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В Одесской области должное лицо обогатилось на ремонте спортплощадки

13 июня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области должное лицо обогатилось на ремонте спортплощадки
Задержание должностного лица. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Под процессуальным руководством прокуроров сообщили о подозрении начальнице Управления образования, культуры, молодежи и спорта одного из сельсоветов Белгород-Днестровского района и подрядчице. Их обвиняют в завладении бюджетными средствами.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, подозреваемые присвоили бюджетные средства во время реконструкции многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в одном из учебных заведений Белгород-Днестровского района. Общая стоимость работ, согласно заключенным договорам, составила более 5 млн гривен.

Однако подрядчица завысила объем фактически выполненных работ и их стоимость на 1,7 млн гривен, что привело к неправомерному перечислению средств на счет физического лица предпринимателя. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для начальницы Управления образования.

Что известно о должностном лице

Следует отметить, что в отношении должностного лица уже начат судебный процесс по фактам соучастия в служебном подлоге и завладении 3,5 млн гривен бюджетных средств на мошенническом ремонте спортивных площадок в учебных заведениях. По ходатайству прокурора ее отстранили от должности, а подрядчица находится в розыске.

Напомним, в Белгород-Днестровском генподрядчика подозревают в хищении средств на ремонт дорог. Руководитель предприятия завладел бюджетными средствами при капитальном ремонте дорожного покрытия в селе Каролино-Бугаз.

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