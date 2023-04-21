У поминальні дні на Одещині посилять патрулювання поліції біля цвинтарів

Люди на цвинтарі з квітами. Фото: Новини.LIVE

Цими вихідними пройдуть поминальні дні, під час яких в Одеській області біля цвинтарів нестимуть службу посилені наряди поліції. Це пов'язано з убезпеченням громадян від можливих провокацій.

Про це повідомили у пресслужбі Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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"Для забезпечення громадської безпеки правоохоронці посилять увагу до кладовищ. Патрулі слідкуватимуть за правопорядком, дотриманням встановлених вимог і правил, передбачених правовим режимом воєнного стану, допомагатимуть людям, забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху", — зазначають у відомстві.

Також поліцейські просять дотримуватися часового обмеження, яке встановлено у регіоні та закликають містян відповідально ставитися до заходів безпеки. Потрібно обов’язково йти в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що з 1 березня 2023 року комендантська година на Одещині залишається незмінною — з 12 години ночі до 5 години ранку. Та у комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Інші заборони у регіоні

Згідно з розпорядженням начальника Одеської ОВА, з 30 червня поточного року в Одесі та Одеській області забороняються використання та продаж піротехнічних засобів, зокрема феєрверків, салютів та петард, незалежно від класу.

Також забороняється рух машин без шумопоглинача на прямотоку. Ще у місті скасовували проведення мото- та автозмагань, водії яких в декілька разів перевищують швидкість на дорогах. Такі заборони діятимуть до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.