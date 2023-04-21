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В Одесской области усилят меры безопасности в поминальные дни

21 апреля 2023 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В поминальные дни в Одесской области усилят патрулирование полиции у кладбищ
Люди на кладбище с цветами. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В эти выходные пройдут поминальные дни, во время которых в Одесской области возле кладбищ будут нести службу усиленные наряды полиции. Это связано с безопасностью граждан от возможных провокаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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"Для обеспечения общественной безопасности правоохранители усилят внимание к кладбищам. Патрули будут следить за правопорядком, соблюдением установленных требований и правил, предусмотренных правовым режимом военного положения, помогать людям, обеспечивать безопасность дорожного движения", отмечают в ведомстве.

Также полицейские просят соблюдать установленное в регионе временное ограничение и призывают горожан ответственно относиться к мерам безопасности. Нужно обязательно уходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, что с 1 марта 2023 года комендантский час в Одесской области остается неизменным — с 12 часов ночи до 5 часов утра. Но в комендантский час запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Другие запреты в регионе

Согласно распоряжению начальника Одесской ОВ, с 30 июня текущего года в Одессе и Одесской области запрещаются использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса.

Также запрещается движение машин без шумопоглотителя на прямотоке. Еще в городе отменяли проведение мото- и автосоревнований, водители которых в несколько раз превышают скорость на дорогах. Такие запреты будут действовать до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

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