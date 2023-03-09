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На Одещині прикордонники виявили чотирьох ухилянтів та перевізника

9 березня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
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9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України кожен ухилянт заплатив  близько 4000 $ США.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ

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В авто, яке зупинили прикордонники Подільського загону, перебувало четверо чоловіків призовного віку з різних регіонів України. Це біли жителі Сумщини, Донеччини та м. Кропивницький.

"З’ясувалося, що українці планували виїхати за кордон, аби уникнути призову на військову службу. Для цього, через рекламу у мережі Інтернет, вони зв’язалися з жителем прикордоння та попросили про "допомогу". За свої послуги чоловік забажав близько 4000 $ США", — йдеться в повідомленні. 

Вони приїхали до Одеси, де телефоном отримали інформацію як дістатися до міста Подільськ. Там втікачі мали сісти в таксі та доїхати до кордону.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону.

Яке покарання чекає на ухилянтів

Наразі до Нацполіції направлене повідомлення про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Водію такі дії можуть обійтись покаранням у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Тим часом чотирьом ухилянтам повідомлено про підозру за ст. 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Невдалі схеми перетину кордону

Нагадаємо, нещодавно оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись в причепі фури

Також на околиці Андріяшівки, що на Одещині, прикордонники Подільського загону виявили особу, яка намагалась незаконно потрапити до Молдови. Однак втікач через необачність впав у протитанковий рів.

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