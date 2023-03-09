В Одесской области пограничники обнаружили четырех уклонистов и перевозчика

Водителя и призывников ждет суд

В Одесской области пограничники разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу. Чтобы незаконно выехать из Украины каждый уклоняющийся заплатил около 4000 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В авто, который остановили пограничники Подольского отряда, находились четверо мужчин призывного возраста из разных регионов Украины. Это были жители Сумщины, Донетчины и г. Кропивницкий.

"Выяснилось, что украинцы планировали выехать за границу, чтобы избежать призыва на военную службу. Для этого, из-за рекламы в сети Интернет, они связались с жителем приграничья и попросили о "помощи". За свои услуги мужчина захотел около 4000 долларов США", — говорится в сообщении.

Они приехали в Одессу, где по телефону получили информацию как добраться до города Подольск. Там беглецы должны были сесть в такси и доехать до границы.

Нарушители привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы.

Какое наказание ждет уклонистов

В настоящее время в Нацполицию направлено сообщение о признаках уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Водителю такие действия могут обойтись наказанием в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Тем временем четырем уклонистам сообщено о подозрении по ст. 336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Неудачные схемы пересечения границы

Напомним, недавно оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть умников решили спрятаться в прицепе фуры.

Также на окраине Андрияшевки на Одесчине пограничники Подольского отряда обнаружили лицо, которое пыталось незаконно попасть в Молдову. Однако беглец из-за опрометчивости впал в противотанковый ров.