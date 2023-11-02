На Одещині прикордонники затримали піших ухилянтів

Прикордонник на посту. Фото: Укрінформ

В Одеській області прикордонники затримали чергову партію ухилянтів. Чоловіків призовного віку помітили прикордонники за допомогою дрона з тепловізором.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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За інформацією прикордонників, мешканці Запорізької, Хмельницької, Харківської та Дніпропетровської областей стали замовниками "безпечного виїзду за кордон" в закритому телеграм-каналі, де надалі отримали інструкції для дій.

Проте план втечі не вдався, тож "піших туристів" затримали неподалік від кордону з Молдовою у Подільському районі.

Яке покарання загрожує

Усім чоловікам повідомили про адміністративну відповідальність за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Їм загрожує до 15 діб арешту.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон. Ухилянтів під виглядом хворих перевозили у кареті швидкої допомоги.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який намагався вивезти ухилянтів від призову за кордон. Планував горе-бізнесмен виїхати з "клієнтами" до невизнаного Придністров'я.