Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині прикордонники затримали піших ухилянтів — подробиці arrow

На Одещині прикордонники затримали піших ухилянтів — подробиці

2 листопада 2023 18:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині прикордонники затримали піших ухилянтів
Прикордонник на посту. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області прикордонники затримали чергову партію ухилянтів. Чоловіків призовного віку помітили прикордонники за допомогою дрона з тепловізором.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

За інформацією прикордонників, мешканці Запорізької, Хмельницької, Харківської та Дніпропетровської областей стали замовниками "безпечного виїзду за кордон" в закритому телеграм-каналі, де надалі отримали інструкції для дій.

Проте план втечі не вдався, тож "піших туристів" затримали неподалік від кордону з Молдовою у Подільському районі. 

Яке покарання загрожує

Усім чоловікам повідомили про адміністративну відповідальність за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Їм загрожує до 15 діб арешту. 

Нагадаємо, в Одеській області викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон. Ухилянтів під виглядом хворих перевозили у кареті швидкої допомоги. 

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який намагався вивезти ухилянтів від призову за кордон. Планував горе-бізнесмен виїхати з "клієнтами" до невизнаного Придністров'я.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Новина з відео

07:15 Шикарний пиріг за бабусиними рецептом, який смачніший за торт

Актуальне по темі