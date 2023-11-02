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В Одесской области пограничники задержали пеших уклонистов — подробности

2 ноября 2023 18:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области пограничники задержали пеших ухилянцев
Пограничник на посту. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области пограничники задержали очередную партию уклонистов. Мужчин призывного возраста заметили пограничники с помощью дрона с тепловизором.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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По информации пограничников, жители Запорожской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областей стали заказчиками "безопасного выезда за границу" в закрытом телеграм-канале, где получили инструкции для действий.

Однако план побега не удался, поэтому "пеших туристов" задержали недалеко от границы с Молдовой в Подольском районе.

Какое наказание грозит

Всем мужчинам сообщили об административной ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Им грозит до 15 суток ареста.

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную схему побега мужчин за границу. Уклонистов под видом больных перевозили в карете скорой помощи.

Также мы писали, что в Одессе задержан мужчина, который пытался вывезти уклонистов от призыва за границу. Планировал горе-бизнесмен уехать с "клиентами" в непризнанное Приднестровье.

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