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На Одещині прикордонники збили п'ять ударних безпілотників під час нічної атаки — деталі роботи

9 травня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині прикордонники збили п'ять ударних безпілотників під час нічної атаки — деталі роботи
Робота прикордонників Одещини. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеські прикордонники показали, як знищили ворожі ''шахеди'' під час атаки на Одеський регіон у ніч проти 9 травня. Тоді бійці Одеського та Білгород-Дністровського загонів знищили п'ять ворожих БпЛА.

Про це повідомли у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 

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У ніч проти 9 травня РФ вкотре завдала удару дронами-камікадзе по території Одеської області. Дві години поспіль тероризував регіон "шахедами", що заходили на удар з акваторії Чорного моря.

"У результаті професійної бойової роботи, прикордонникам Одеського загону вдалося збити три смертоносні БпЛА, які наближались до узбережжя. Ще два "шахеди" знищила мобільно-вогнева група бійців Білгород-Дністровського прикордонного загону", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники збили 5 шахедів на Одещині
Робота прикордонників по ураженню ворожих БпЛА. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що цієї ночі ворог знов спрямував на південь України хвилі ударних дронів. Загалом сили ППО зуміли збити над Одеською областю 17 з них. Всього окупанти запустили по регіону 20 "дронів-камікадзе".

Ми писали раніше, що на території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.

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