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На Одесчине пограничники сбили пять ударных беспилотников во время ночной атаки — детали работы

9 мая 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На Одесчине пограничники сбили пять ударных беспилотников во время ночной атаки — детали работы
Работа пограничников Одесской области. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеские шахеды во время атаки на Одесский регион в ночь на 9 мая. Тогда бойцы Одесского и Белгород-Днестровского отрядов уничтожили пять вражеских БпЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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В ночь на 9 мая РФ в очередной раз нанесла удар дронами-камикадзе по территории Одесской области. Два часа подряд терроризировал "шахедами", которые заходили на удар с акватории Черного моря.

"В результате профессиональной боевой работы, пограничникам Одесского отряда удалось сбить три приближающихся к побережью три смертоносных БпЛА. Еще два "шахеда" уничтожила мобильно-огневая группа бойцов Белгород-Днестровского пограничного отряда" ,— говорится в сообщении.

Пограничники сбили 5 шахедов в Одесской области
Работа пограничников по поражению враждебных БПЛА. Фото: ГНСУ

Напомним, что этой ночью враг вновь направил на юг Украины волны ударных дронов. В общей сложности силы ПВО сумели сбить над Одесской областью 17 из них. Всего оккупанты запустили по региону 20 "дронов-камикадзе".

Мы писали ранее, что на территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.

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