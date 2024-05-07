На Одещині сили ППО знищили російські ракети — деталі роботи

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: ukrinform

Сьогодні під час чергової спроби атакувати Одещину російські окупанти випустили у напрямку обласного центру керовані авіаційні ракети. Цілі були збиті силами Протиповітряної оборони.



Про це повідомляє персслужба Повітряного командування "Південь".

Робота сил ППО

В результаті роботи усього було збито дві ракети, які росіяни випустили на місто. У відомстві зазначили, що обидві цілі знищили воїни зенітної ракетної бригади.

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"7 травня 2024 року, близько 14 години, на Одещині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69", — йдеться у повідомленні.

Робота сил ППО на Одещині. Фото: Повітряне командування "Південь"

Ворожа міна

Також на узбережжя Одещини штормом винесло якірну міну. Її оперативно знешкодили фахівці спеціального підрозділу Військово-Морських Сил шляхом контрольованого підриву.

Якірна міна, яку знешкодили фахівці на Одещині. Фото: скриншот



"Загалом за час війни з російською федерацією військовими моряками уже знищено десятки подібних мін — як під водою, так і дрейфуючих чи тих, які винесло на узбережжя", — наголосили у ВМС.

Нагадаємо, що в Одесі та області сьогодні, 7 травня, лунали гучні вибухи. Регіон вкотре атакували окупанти — загроза була пов'язана із запуском балістичних ракет. Окрім цього, минулого тижня ворог постійно атакував Одесу балістикою — внаслідок ударів є руйнуванні інфраструктури, постраждалі та жертви серед цивільного населення.



Ми також писали, що російські війська останнім часом активно атакують південні регіони. Окрім руйнівних ударів балістичних ракет, Одеська та Миколаївська області опинилися цілями ворожої розвідки. Так, сили ППО в цих регіонах 2 травня знищили розвідувальники та ракету РФ.