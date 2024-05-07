В Одесской области силы ПВО уничтожили российские ракеты — детали работы

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: ukrinform

Сегодня во время очередной попытки атаковать Одесчину российские оккупанты выпустили в направлении областного центра управляемые авиационные ракеты. Цели были сбиты силами противовоздушной обороны.



Об этом сообщает персслужба Воздушного командования "Юг".

Работа сил ПВО

В результате работы всего были сбиты две ракеты, которые россияне выпустили на город. В ведомстве отметили, что обе цели уничтожили воины зенитной ракетной бригады.

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"7 мая 2024 года, около 14 часов, в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69", — говорится в сообщении.

Работа сил ПВО в Одесской области. Фото: Воздушное командование "Юг"

Вражеская мина

Также на побережье Одесчины штормом вынесло якорную мину. Ее оперативно обезвредили специалисты специального подразделения Военно-Морских Сил путём контролируемого подрыва.

Якорная мина, которую обезвредили специалисты в Одесской области. Фото: скриншот



"В целом за время войны с российской федерацией военными моряками уже уничтожены десятки подобных мин — как под водой, так и дрейфующих или вынесших на побережье" , — отметили в ВМС.

Напомним, что в Одессе и области сегодня, 7 мая, раздавались громкие взрывы . Регион еще раз атаковали оккупанты — угроза была связана с запуском баллистических ракет. Кроме этого, на прошлой неделе враг постоянно атаковал Одессу баллистикой — в результате ударов разрушения инфраструктуры, пострадавшие и жертвы среди гражданского населения.



Мы также писали, что русские войска в последнее время активно атакуют южные регионы. Кроме разрушительных ударов баллистических ракет Одесская и Николаевская области оказались целями вражеской разведки. Так, силы ПВО в этих регионах 2 мая уничтожали разведчики и ракету РФ.