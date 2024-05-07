В Одеській області пролунав вибух — регіон під ворожою атакою
Вибухи в Одесі пролунали зараз, 7травня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибух в Одесі 7 травня
Жителі Одеси почули вибухи о 14 годині дня. В регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — росіяни можуть здійснити пуски ракет на південь України.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.
Моніторингові канали повідомляли про ракету, яка була випущена у напрямку Чорноморська, що на Одещині. Пізніше окупанти випустили ще одну повітряну ціль, яка втратила бойову спроможність над акваторією Чорного моря.
Де лунає тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних областей України. Червоним позначені території Одеського, Миколаївського, Херсонського, Запорізького, Дніпропетровського регіонів, а також Донецька і Луганська області та тимчасово окупований Крим.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, що увечері 1 травня в Одесі оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. У місті прогриміли кілька потужних вибухів. Є влучення в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти".
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