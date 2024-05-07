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В Одеській області пролунав вибух — регіон під ворожою атакою

7 травня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одеській області пролунав вибух — регіон під ворожою атакою
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вибухи в Одесі пролунали зараз, 7травня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

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Вибух в Одесі 7 травня

Жителі Одеси почули вибухи о 14 годині дня. В регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — росіяни можуть здійснити пуски ракет на південь України.

Вибухв в Одеській області
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

 
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.

В Одеській області пролунав вибух — регіон під ворожою атакою - фото 2
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Моніторингові канали повідомляли про ракету, яка була випущена у напрямку Чорноморська, що на Одещині. Пізніше окупанти випустили ще одну повітряну ціль, яка втратила бойову спроможність над акваторією Чорного моря.
 

Ракета у напрямку Одещини
Повідомлення моніторингового каналу. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних областей України. Червоним позначені території Одеського, Миколаївського, Херсонського, Запорізького, Дніпропетровського регіонів, а також Донецька і Луганська області та тимчасово окупований Крим. 
 

Повітряна тривога в Україні
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що увечері 1 травня в Одесі оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. У місті прогриміли кілька потужних вибухів. Є влучення в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти".

Одеса
війна
російські війська
вибух
Одеська область
Новини Одеси
повітряна тривога

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