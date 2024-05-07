В Одесской области раздался взрыв — регион под вражеской атакой

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Одессе раздались сейчас, 7 мая. В данный момент в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрыв в Одессе 7 мая

Жители Одессы услышали взрывы в 14 часов дня. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне могут осуществить пуски ракет на юг Украины.

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот



Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщали о ракете, которая была выпущена в направлении Черноморска Одесской области. Позже оккупанты выпустили еще одну воздушную цель, которая потеряла боевую способность над акваторией Черного моря.

Сообщения мониторингового канала. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных областей Украины. Красным обозначены территории Одесского, Николаевского, Херсонского, Запорожского, Днепропетровского регионов, Донецкой и Луганской области и временно оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что вечером 1 мая в Одессе объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. В городе прогремели несколько мощных взрывов. Есть попадание в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты".