В Одесской области раздался взрыв — регион под вражеской атакой
Взрывы в Одессе раздались сейчас, 7 мая. В данный момент в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрыв в Одессе 7 мая
Жители Одессы услышали взрывы в 14 часов дня. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне могут осуществить пуски ракет на юг Украины.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.
Мониторинговые каналы сообщали о ракете, которая была выпущена в направлении Черноморска Одесской области. Позже оккупанты выпустили еще одну воздушную цель, которая потеряла боевую способность над акваторией Черного моря.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных областей Украины. Красным обозначены территории Одесского, Николаевского, Херсонского, Запорожского, Днепропетровского регионов, Донецкой и Луганской области и временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что вечером 1 мая в Одессе объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. В городе прогремели несколько мощных взрывов. Есть попадание в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты".
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