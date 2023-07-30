На Одещині продали збанкрутілий олійно-жировий комбінат

Олійно-жировий комбінат у Чорноморську. Фото: УНІАН

В Одеській області продали Іллічівський олійно-жировий комбінат. Завод обійшовся новому власнику у майже 700 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналося з системи "Prozorro.Продажі".

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У протоколі про ведення аукціону зазначено, що новому власнику дісталась земельна ділянка, площею 8,58 гектара, адміністративні та господарські будівлі, обладнання, і навіть три транспортні засоби.

Протокол результату аукціону. Фото: Prozorro

Хто став новим власником

У відкритому аукціоні брало участь лише одне товариство з обмеженою відповідальністю "Полтава-Зерно", яка належить бізнесмену Андрію Веревському.

Вартість підприємства

Відомо, що ТОВ "Полтава-Зерно" має сплатити за комбінат 696,5 млн грн. А сам аукціон відбувся 26 липня зі стартовою ціною в 689,6 мільйонів гривень.

Зазначимо, що у 2021 році Господарський суд Одеської області визнав банкрутом ПАТ "Іллічівський олійно-жировий комбінат" і відкрив ліквідаційну процедуру. Проте це не завадило його новому власнику.

Нагадаємо, Одеський припортовий завод увійшов до планів Великої приватизації. Крім нього, Фонд держмайна планує виставити на торги й ще дві інші державні компанії "Об'єднана гірничо-хімічна компанія ("ОГХК") та "Центренерго".