В Одесской области продали обанкротившийся масложировой комбинат

Масляно-жировой комбинат в Черноморске. Фото: УНИАН

В Одесской области продали Ильичевский масложировой комбинат. Завод обошелся новому владельцу почти в 700 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы "Prozorro.Продажи".

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В протоколе о ведении аукциона указано, что новому владельцу достался земельный участок, площадью 8,58 гектара, административные и хозяйственные здания, оборудование, а также три транспортных средства.

Протокол результата аукциона. Фото: Prozorro

Кто стал новым владельцем

В открытом аукционе участвовало только одно общество с ограниченной ответственностью "Полтава-Зерно", принадлежащее бизнесмену Андрею Веревскому.

Стоимость предприятия

Известно, что ООО "Полтава-Зерно" должно заплатить за комбинат 696,5 млн грн. А сам аукцион состоялся 26 июля со стартовой ценой в 689,6 миллиона гривен.

Отметим, что в 2021 году Хозяйственный суд Одесской области признал банкротом ЧАО "Ильичевский масложировой комбинат" и открыл ликвидационную процедуру. Однако это не помешало его новому владельцу.

Напомним, Одесский припортовый завод вошел в планы Большой приватизации. Кроме него, Фонд госимущества планирует выставить на торги еще две другие государственные компании "Объединенная горно-химическая компания ("ОГХК") и "Центрэнерго".