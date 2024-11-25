Вибухи на Одещині — що відомо

На Одещині пролунали вибухи — що відомо
Мешканці Білгород-Дністровського району почули сильні вибухи. За попередньою інформацією, росіяни атакували регіон балістичною ракетою.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Атака на Одещину
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 13:46. За інформацією Повітряних Сил, на територію області залетів розвідувальний дрон ворога. Згодом було оголошено про загрозу застосування балістичного озброєння. Російська ракета прямувала у напрямку селища Тузли.
За даними речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, вибухи пролунали в межах Білгород-Дністровського району Одещини. Ймовірно, область атакували ракетою "Іскандер-М".
Нагадаємо, сьогодні росіяни також завдали удар по середмістю Одеси. Постраждали одинадцять цивільних. Одна людина у важкому стані.
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