Вибухи на Одещині — що відомо

Дим у небі. Фото: ілюстративне/соцмережі

Мешканці Білгород-Дністровського району почули сильні вибухи. За попередньою інформацією, росіяни атакували регіон балістичною ракетою.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 13:46. За інформацією Повітряних Сил, на територію області залетів розвідувальний дрон ворога. Згодом було оголошено про загрозу застосування балістичного озброєння. Російська ракета прямувала у напрямку селища Тузли.

Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

За даними речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, вибухи пролунали в межах Білгород-Дністровського району Одещини. Ймовірно, область атакували ракетою "Іскандер-М".

Нагадаємо, сьогодні росіяни також завдали удар по середмістю Одеси. Постраждали одинадцять цивільних. Одна людина у важкому стані.